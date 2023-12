Tagesspiegel Plus Aus der Strandmuschel in eine Wohnung : Wie Wohnungslosen in Marzahn-Hellersdorf geholfen wird

Die Sozialberatungsstelle Respekt und Halt bietet Unterstützung in sozialen Notlagen an. Besonders von Wohnungslosigkeit Betroffene im Bezirk können sich hier helfen lassen.