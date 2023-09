Tagesspiegel Plus Aus für „Gymnasium am Europasportpark“ : Berlins bekannteste Schrott-Schule benennt sich nach Inge Deutschkron

Die Schule in Prenzlauer Berg erreichte wegen des desolaten Bauzustands zweifelhafte Berühmtheit. Bald sollen die Schüler in ein neues Haus umziehen - und auch der Name ändert sich.