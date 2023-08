Ausstellungen, Performances, Art Talks Ateliers in den Weddinger Gerichtshöfen öffnen ihre Türen

Dieses Jahr soll es kein klassischer Atelierrundgang sein, der die Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür in den Gerichtshöfen in Wedding erwartet. Am 9. September laden mehr als 40 Künstler:innen und Kunsthandwerker:innen in ihre Ateliers und Werkstätten ein. Auch ortsansässige Gewerbetreibende und Handwerksbetriebe machen mit und geben von 16 Uhr bis Mitternacht einen Einblick in die Räume des historischen Fabrikgebäudes.

Die Gerichtshöfe haben eine lange Geschichte. Schon 1983 mieteten sich die ersten Künstler:innen in leerstehenden Gewerberäumen ein. Dabei hatten offene Ateliers von Anfang an Tradition. Mitte der 1990-er veranstalteten die Künstler:innen das erste Weddinger Sommerfest in Hof und Atelier.

Neben Ausstellungen und Präsentationen finden dieses Jahr auch kollaborative Events statt. Dazu kann jede:r Künstler:in einen Gast ins Atelier einladen. So sollen Kreative aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen.

Die iranische Künstlerin Saba Bagheri zeigt eine neue Textilarbeit, dazu liest ihre Mitaktivistin aus der iranischen feministischen Bewegung, Sanaz Azimipour, einen Text. Mit ihren Arbeiten wollen beide ihr Verhältnis zu Erinnerung, Freiheit und Widerstand im Iran thematisieren.

Die „Gerichtshöfe“ im Wedding. © Thilo Rückeis

Das Modelabel Halo Labels zeigt eine Kollektion, inspiriert von japanischen Designern aus den 90er Jahren und französischen, italienischen Einflüssen aus den 2000ern. Besucher:innen können zudem eine Bibliothek mit Kunst- und Designbüchern von Kris (Studio Pyda) durchstöbern.

Neben vielen weiteren Ausstellungen finden interdisziplinäre Performances, Art Talks und ein Nachbarschaftsfest statt. Das ganze Programm sehen Sie hier.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken – in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Mitte finden:

Neue Idee für die Friedrichstraße: Zentral- und Landesbibliothek soll in das Quartier 207 ziehen

Ein Akt patriotischer Staatspropaganda: Vor 150 Jahren wurde die Siegessäule enthüllt

Orkan Çe dreht deutsche Rapvideos in einem Weddinger Parkhaus

Mehr als 100 Bürger-Hinweise zu Tigermücken in Berlin eingegangen

Senat will Mittel für Flussbad in der Spree kürzen

Wie der Friedrichstadtpalast Energie und C02 spart

Tipp: Das Berliner Café „Croissant Couture“ erfindet das Hörnchen neu

Sommerbad Humboldthain verlängert die Freibadsaison

Turnen, Volleyball und Bogenschießen beim Familiensportfest in Wedding

Die Freiwilligentage starten bald in allen Bezirken

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.