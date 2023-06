Auszeichnungen für Ehrenamtliche Mitte verleiht Bezirksverdienstmedaille

Vier Ehrenamtliche aus dem Bezirk Mitte wurden vergangene Woche mit der Bezirksverdienstmedaille für das Jahr 2022 ausgezeichnet. Tobias Weber nahm die Auszeichnung von Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne) stellvertretend für die Gesamtelternvertretung (GEV) der Anna-Lindh-Schule entgegen. Die Eltern hatten das Kollegium unter anderem tatkräftig darin unterstützt, einen neuen Standort zu finden. Das alte Gebäude in der Guineastraße ist von Schimmel durchsetzt.

Barjinder Singh Sodhi engagierte sich bereits 2015 vor dem Lageso in der Turmstraße, wo er noch nicht registrierten Geflüchteten mit Tee und Essen aushalf; später richtete er in seinem Restaurant „Neumanns“ ein Spendenlager für Kleidung ein. 2022 half er den am Hauptbahnhof ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine und stellte vorübergehend seine Eigentumswohnung als Unterkunft zur Verfügung.

Elisabeth Graff ist seit 2016 gewähltes Mitglied der Seniorenvertretung in Mitte und setzte sich unter anderem für die Gründung von Arbeitsgruppen zum Thema Heimbewohner*innen, Öffentlichkeitsarbeit, Wohnen und die Auswirkungen der Pandemie auf ältere Menschen ein. Anna Wasilewski gründete die Gruppe „Little Picker“ und organisiert unter dem Motto „Machen statt meckern“ regelmäßig Aufräum- und Müllsammelaktionen.