Bauarbeiter statt Berliner Badespaß So soll das Freibad Spandau umgebaut werden

Platsch. In den Sommerferien sollen in Spandaus großem Schwimmbad die Bauarbeiter anrücken. Im Mittelpunkt stehen dann die großen Schwimmbecken, wie der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels berichtet. Von Juli bis Ende August soll in der Halle am Sprungbecken mit dem 3-Meter-Turm, am Kinderbecken und am großen 50-Meter-Schwimmbecken gearbeitet werden. Das geht aus einer ganz aktuellen Ausschreibung hervor. Geplant ist demnach die Sanierung aller Überlaufrinnen, die noch aus Beton bestehen. Heißt: Bauarbeiten statt Badespaß.