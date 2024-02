Baudenkmal am Kurfürstendamm „Alt-Berliner Biersalon“ und Läden müssen für Sanierungen ausziehen

Nach 110 Jahren muss der Alt Berliner Biersalon am Kurfürstendamm 225-226 bald vorübergehend ausziehen. Im Oktober ende der Mietvertrag des früher auch als „Joe am Ku’damm“ bekannten Restaurants, sagt der Betriebsleiter Thorsten Brix (unser Foto zeigt ihn mit der Kellnerin Mina Welly). Die Vermieterfirma will im Sommer mit etwa zweijährigen Sanierungen und Umbauten in dem gesamten denkmalgeschützten Altbau beginnen.