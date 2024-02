Tagesspiegel Plus Baumfällung in Berlin-Marzahn : Streit um eine Weide, die an tote Jungen erinnert

Bis Ende Februar fallen an der Bruno-Baum-Straße 51 Bäume. Sie machen Platz für eine neue Grundschule. Anwohner sorgen sich um eine Weide, die an ein Unglück im Jahr 1945 erinnert.