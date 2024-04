Bauprojekt in Berlin-Marzahn Linksfraktion kritisiert „katastrophale Fehlplanung“

Auf dem Papier klingt es erstmal nicht schlecht. Rund 1000 Wohnungen und 370 Apartments für Studierende sowie, eine Kita, Büros und einen Gewerbehof will die Laborgh Investment GmbH auf dem Gelände des ehemaligen Knorr-Bremse-Werks am S-Bahnhof Marzahn bauen und damit langfristig zur Entspannung des Berliner Wohnungsmarktes beitragen.

„Mindestens 50 Prozent der Wohnungen werden öffentlich gefördert sein und einen Mietpreis von 6,50 EUR/m2 haben“, heißt es auf der Projektseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, die für das Vorhaben verantwortlich ist. Die landeseigene Gesellschaft Howoge übernimmt den Wohnungsbestand nach Fertigstellung.

Nur noch ein Drittel Sozialwohnungen?

Doch bei der Großen Anfrage der Linksfraktion in der vergangenen Bezirksverordnetenversammlung klang das auf einmal anders. „Auf einer Geschossfläche von insgesamt 156.500 Quadratmetern sollen 46.950 Quadratmeter für Sozialwohnungen genutzt werden, also rund ein Drittel“, sagte Bezirksstadträtin Heike Wessoly (CDU). Dies sei kein Wunsch des Bezirksamtes gewesen, so Wessoly, sondern eine Entscheidung der Senatsverwaltung.

Auch in Sachen Schulplatzversorgung hat sich ein neues Szenario ergeben. Ursprünglich hatte der Senat an der Otto-Rosenberg-Straße den Bau einer Gesamtschule vorgesehen, um unter anderem das Defizit von rund 3000 Schulplätzen im Bezirk zu decken.

Doch der Plan ist offenbar vom Tisch. Die 140 Kinder, mit denen der Senat nach der gängigen Ein-Prozent-Regel rechnet, sollen die geplante Grundschule an der Bruno-Baum-Straße besuchen, so die Stadträtin. Für den Bau einer neuen Schule reiche die Anzahl der Kinder nicht.

Gefährlicher Schulweg

Man habe aber bereits zu Bedenken gegeben, dass man im Bezirk Marzahn-Hellersdorf eher von zwei bis drei Prozent schulpflichtiger Bewohnerinnen und Bewohner ausgehe. Es sei deshalb eine Absprache für die Einrichtung weiterer Schulplätze gemacht worden, sollte der Bedarf tatsächlich steigen.

Die Linksfraktion kritisiert diese neuen Pläne scharf. „Wir können doch nicht wirklich wollen, dass Grundschüler:innen die Landsberger Allee überqueren müssen“, sagte Regina Kittler. Für die Kinder des neuen Wohnquartiers würde der Schulweg über die S-Bahn-Gleise, die Märkische Allee und die Landsberger Allee zur Bruno-Baum-Straße führen.

„Das absolute Minimum bei der Planung sollte lauten: ausreichend neue Schulplätze, Verkehrssicherheit auf allen neu entstehenden Schulwegen sowie die Einhaltung der gültigen Vorgaben in Sachen mietpreisgebundener und bezahlbarer Wohnungen“, so die Fraktion.

