Tagesspiegel Plus Bauprojekt in Berlin-Neukölln : Am Kiehlufer sollen 300 neue Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen

Auf einem bisherigen Werkstattgelände plant ein Investor ein neues Stadtquartier mit Wohnungen und Geschäften. Jetzt liegen die Entwürfe für das Bauprojekt vor.