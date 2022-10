Bei Rattenbefall eines Grundstücks Eigentümer sind in der Verantwortung

Nachbarn meldeten im Sommer dem Gesundheitsamt den Fall eines von Ratten verseuchten Grundstücks in Berlin-Reinickendorf. Der Fall ging dann bis ans Berliner Verwaltungsgericht, das nun mitteilte: Eigentümer:innen von Grundstücken in Berlin müssen bei einem offiziell festgestellten Rattenbefall ihres Geländes die Tiere durch Fachpersonal bekämpfen lassen. Das ergebe sich aus der Verordnung über die Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen. Die Ratten sollen laut Gericht von einer unbekannten Person mit Futter und Getränken versorgt worden und sogar in die Dämmung des Nachbargebäudes geklettert sein.

Nach der Meldung ans Gesundheitsamt war es im September zu einer Ortsbesichtigung gekommen. Daraufhin hatte das Bezirksamt die Grundstückseigentümerin verpflichtet, innerhalb einer Woche Fachleute gegen die Ratten einzusetzen. Sollte sie dem nicht nachkommen, kündigte das Bezirksamt an, selbst und auf Kosten der Eigentümerin Maßnahmen zu ergreifen. Doch die Eigentümerin wollte das nicht hinnehmen und stellte beim Gericht einen Eilantrag – der abgelehnt wurde. Gegen den Beschluss könnte sie nun Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.

