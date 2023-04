Berlin, du und deine wunderbare Natur Nachts auf den Friedhof, um morgens die Vögel zu hören

Mit seinen Parks, Wäldern und Seen ist Berlin eine der grünsten Metropolen Europas. Dort tummeln sich viele Tiere. Der Frühling ist die perfekte Zeit, um das zu beobachten – und um genau hinzuhören. Viele Vögel sind zurück und stimmen ihren Gesang an. Am besten ist das im Morgengrauen zu hören, wenn die Stadt noch leise ist. Die Stiftung Naturschutz Berlin lädt Kinder, Jugendliche und ihre Eltern dazu ein, eine Nacht in der Friedhofskapelle St. Elisabeth in Wedding zu verbringen, um bei Sonnenaufgang die frühen Vögel singen zu hören.

„Gerade in Zeiten der bestehenden Artenkrise ist es wichtig, nachfolgende Generationen für ihre Umwelt zu sensibilisieren“, heißt es. Bei insgesamt zehn Veranstaltungen von April bis Juni begleiten Waldpädagog:innen die Gäste und erklären alles Wissenswerte zum morgendlichen Erwachen der Natur und dem Vogelgesang. Der nächste Termin ist am 21. April ab 18 Uhr.

