Berlin-Kreuzberg will zur Schwammstadt werden Im Graefekiez werden Parkplätze zu Grünflächen

Parkplätze zu kleinen Grünflächen umwandeln. Damit will das Bezirksamt am kommenden Montag, dem 17. Juli, im Graefekiez starten. Auch mehr Baumscheiben, also entsiegelte Flächen rund um die Straßenbäume, sind geplant. Die Entsiegelungsmaßnahmen sind Teil vom „Projekt Graefekiez“, das auch mal unter dem Namen „Graefekiez ohne Parkplätze“ bekannt war.