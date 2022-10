Berlin-Staaken wird 750 Jahre alt Und keiner bekommt das Jubiläum mit?

Dieser Ortsteil ist einer der größten Berlins und liegt ganz im Westen: Berlin-Staaken, 46.000 Einwohner - und im nächsten Jahr 750 Jahre alt. Das schrieb jetzt Staakens umtriebiger Pfarrer Viktor Weber (bekannt als „Hipster-Pfarrer“) dem Tagesspiegel. Und einer seiner großen Vorgänger, Pfarrer Norbert Rauer („1991-2009 Pfarrer in Alt-Staaken“) lenkt im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel auch prompt den Blick auf einen ganz besonderen Jubiläumskalender, denn: „Am 26.03.2023 kann Staaken auf 750 Jahre Ersterwähnung in einer Urkunde des Bischofs von Brandenburg zurückblicken.“ Wird das eigentlich irgendwie und angemessen gefeiert?

Der Freundeskreis der Dorfkirche Alt-Staaken habe aus diesem Anlass seinen jährlichen Staakener Dorfkirchen-Kalender unter dem Motto „750 Jahre Staaken“ zusammengestellt. Dahinter steckten u.a. Thomas Schäfer aus Staaken-Albrechtshof und Pfarrer Rauer. Der Kalender ist gegen eine Spende zu erwerben in der Gärtnerei Winkler in der Eigenheimsiedlung im Isenburger Weg 61 und im Blumenladen Kirsch in der Gartenstadt Staaken Am Heidebergplan 11.

1951 wurde Staaken von DDR-Volkspolizisten besetzt

Sowjetischer Gedenkstein vor der Dorfkirche Staaken in Erinnerung an die Befreiung 1945. © André Görke

„In anderen Stadtteilen hätte man längst ein Festkomitee gebildet“, so Pfarrer Rauer mit zarter, aber doch deutlicher Kritik, „bei der heterogenen Bevölkerungsstruktur und den mehrfachen Brüchen seit 1945 darf man in Staaken so etwas nicht erwarten“. Der Ortsteil wurde im Februar 1951 von der Volkspolizei besetzt; die Kirche lag hinter der DDR-Mauer - unerreichbar für den West-Berliner Teil Staakens. Ganz oben sehen Sie die passenden Bilder dazu.

Ob der Kulturausschuss wohl hilft?

Ob das Rathaus von Berlin-Spandau unterstützend helfen kann und Ideen zum Jubiläum hat? Klingt nach einem dringenden Thema für den Kulturausschuss im Rathaus um Aida Spiegeler Castañeda, Tierschutzpartei, und Kulturstadtrat Frank Bewig, CDU. So ein Jubiläum kommt nicht wieder. Der Freundeskreis im Netz: www.fdk-dorfkirche-altstaaken.de

