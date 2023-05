Berliner Anwohner setzen sich durch In der Brauerstraße soll künftig in zwei Richtungen geradelt werden

Einstimmig folgt die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) den Wünschen der Anwohner:innen: Das Lokalparlament forderte in seiner Sitzung Ende Mai das Bezirksamt auf, in der Brauerstraße am Kranoldplatz in Lichterfelde-Ost, es ist eine Einbahnstraße, einen temporären Radweg entgegen der Fahrtrichtung einzurichten. Die Initiative Brauerstraße hatte Anfang des Jahres einen entsprechenden Einwohnerantrag in die BVV eingebracht, 1350 Menschen hatten den Antrag unterschrieben.