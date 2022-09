Berliner Ausflugsziel Fort Hahneberg „Uns kennt hoffentlich noch nicht jeder!“

Saisonfinale im Berliner Westen: Das Fort Hahneberg ist ein klasse Ausflugsziel - und am Wochenende wird nebenan das große Erntedankfest gefeiert. Hier spricht Micha Richter von der „Arbeits- und Schutzgemeinschaft ASG Fort Hahneberg“ über Familientipps, das heimliche Fitness-Center an der Heerstraße, das Erntedankfest am 2. Oktober, Wünsche ans Rathaus von Berlin-Spandau und das Jubiläumsjahr 2023. Richter ist Architekt und engagiert sich seit 2014 in der ASG Fort Hahneberg. Das Interview erschien zuerst im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau, dessen aktuelle Ausgabe Sie hier kostenlos bestellen können: tagesspiegel.de/bezirke.

Lieber Herr Richter, wo erwische ich Sie gerade – im Fort Hahneberg?

„Als typischen Berliner, 1991 nach Berlin gezogen, treffen Sie mich eher in Berlin-Mitte, mitten bei meiner Arbeit.“

Sie engagieren sich in der ASG Fort Hahneberg. Klasse Ort, kennt jeder! Wie viele Leute sind Sie aktuell?

„Ich gehe davon aus, dass das Fort noch nicht jeder kennt! Sonst wären die Besucherzahlen etwas enttäuschend. Unsere Festung müssen wir mit der versteckten Lage am westlichen Stadtrand immer wieder ins Gespräch bringen. Klasse finden wir den Ort. Nicht viele Baudenkmale in Berlin sind so eng mit Natur verbunden. Unser Verein umfasst 55 Mitglieder.“

Was machen Sie dort?

„Wir setzen uns für die Sicherung der Gebäude und Wege ein, halten sie betretbar.

Wir organisieren bis zu vier Veranstaltungen im Jahr und von April bis Oktober an jedem Wochenende Führungen, da uns die damit gewonnenen Einnahmen Betriebs- und Materialkosten finanzieren.“

Wann ist genau Saisonende?

„Wir beenden die Saison mit den Führungen am Sonnabend, 29. Oktober 2022. Nach dem gut besuchten ‚Tag des offenen Denkmals‘ und den Freiwilligentagen im September werden wir am 2. Oktober noch mal zusätzlich mit einem Stand beim Erntedankfest des Landschaftspflegeverbandes Spandau in deren Naturstation an der Heerstraße vertreten sein.“

Dauerbaustelle: das Fort Hahneberg. © Tsp

Tief im Westen. Das Fort Hahneberg. © Tsp

Schöner Herbsttipp! Haben Sie einen Ort, den Sie Familien besonders ans Herz legen wollen?

„Das ist und bleibt – da zu unseren Öffnungszeiten frei zugänglich – die Aussichtsplattform: Sie ragt in fast acht Meter Höhe über den rechten Graben und die Mauerreste der dortigen Grabenwehr.

Hinter dem Fort Hahneberg: der Steg über dem Graben. © André Görke

Am Weg dorthin liegt ein mittlerweile sehr attraktiver Picknickplatz, der auch Ausgangspunkt der ‚Schatzsuchen‘ für Kinder im Fort ist.“

Warum haben Sie eigentlich im Winter zu?

„Das Fort Hahneberg bietet Fledermäusen ganzjährig Quartier. Und zu deren Schutz schließen wir, bevor sie in den Winterschlaf gehen – also Ende Oktober jeden Jahres. Von November bis April sind wir daher auch nur eingeschränkt im Fort. Wir stellen sicher, dass keiner die Umzäunung und den Fledermausschutz ‚ignoriert‘ und bereiten im Außenbereich die Wege auf die Führungen im Frühjahr vor.“

Sie bieten nicht nur klassische Führungen an. Kurz & knapp: Was gibt’s Neues?

„Weil es so vieles zum Fort Hahneberg zu zeigen und zu erzählen gibt, ergänzen wir unsere Klassiker wie die Historische Führung immer wieder um Führungen mit besonderen Schwerpunkten: zur Vogelwelt, zur Verbindung von Natur- mit Denkmalschutz. Und im Sommer hatten wir eine feine Musikveranstaltung, diesmal mit Liedern von Robert Gilbert.“

Blick auf 2023: Das ist ein besonders schönes Jahr, weil…

„...nicht nur der Tag des Offenen Denkmals, sondern auch unser Verein vor 30 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Und das wollen wir mit einem Historischen Fest begehen.“

Staaken, 1990, das Fort Hahneberg kurz nach dem Mauerfall. - Spandau-Newsletter: leute.tagesspiegel.de © Martin Müller

Staaken, Fort Hahneberg. Dieses Foto machte Newsletter-Leser Martin Müller 1990. © .

Wer mitmachen will, meldet sich wo?

„Interessierte können am Sonnabend zu unseren Öffnungszeiten zwischen 11.30 und 17.30 Uhr vorbeikommen oder sich einfach bei unserer Geschäftsstelle telefonisch oder per E-Mail melden, hier der Kontakt.“

Was müssen Interessierte mitbringen?

„Voraussetzung ist das Interesse, eine bunte, kleine Gruppe in einem der größten Baudenkmale Berlins mit Ideen oder Tatkraft zu unterstützen, Interesse an Natur oder an Geschichte zu haben. Wir können und müssen in so vielerlei Dingen handwerklich tätig sein, dass es zusätzlich zum Arbeiten an frischer Luft im Fort keines Fitness-Centers mehr bedarf. Engagierte suchen wir – unabhängig von der Saison – , um unser ’naturnahes Grundstück‘ mit 12 Hektar Fläche zu bewirtschaften.

Die Familienkarte (2 Kids, 2 Erwachsene) kostet 15 Euro. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre 2,50 Euro.

Online kann man Tickets hier reservieren und kaufen: fbs.fort-hahneberg.de

Alle Infos zum Verein finden Sie hier www.forthahneberg.de.

Sind Sie eigentlich selbst Spandauer?

„Nein. Meist bin ich zwischen Mitte, Moabit, Wedding und Prenzlauer Berg unterwegs, als Architekt, der sich für Sanierung von Ingenieurbauwerken und historischer Technik interessiert.“

Das Rathaus liest mit: 3 Dinge, die auf die lokale Agenda gehören?

„Das Fort Hahneberg soll in mehrerer Sicht barrierefreier werden: feste sanitäre Einrichtung statt mobiler Toiletten und Pflasterung in den Hauptgängen statt feinsandigen Bodens ist unser Ziel. Gerade angeschoben wird die Abdichtung des linken Kasernendaches und die Rekonstruktion weiterer Türen und Klappen. Das alles ist nur im Ansatz durch unsere überschaubaren Einnahmen aus Führungen oder durch unsere ehrenamtliche Arbeit finanziert. Ein Haushalt für das Fort Hahneberg fehlt bisher.“

Und wenn Sie mal wild rumspinnen: Ihr 4. Wunsch fürs Fort Hahneberg?

„Dass die Instandhaltung sogar zu einem ganzjährig zu nutzendem Vereinsraum im Fort Hahneberg führt und wir einen dauerhaften Anlaufpunkt für uns und Interessierte haben.“

Geschichte wird gemacht. Vieles erinnert noch an die Vergangenheit. Die Anlage wird in vielen kleinen Schritten restauriert, Gewölbe und Natur wollen gepflegt werden. Sogar Brad Pitt war ganz begeistert, als er den Film „Inglourious Basterds“ im Spandauer Westen drehte. Screenshot: promo © Georg Moritz

Hier die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden

Einmal pro Woche schicke ich Ihnen den aktuellen Spandau-Newsletter: mit vielen Kiez-Nachrichten, Terminen und Tipps. Hier eine Übersicht.

Nach dem Aus für den Pflegecampus : Gesundheitsstadtrat über die medizinische Not, Neubauviertel und die Sorgen der Älteren.

: Gesundheitsstadtrat über die medizinische Not, Neubauviertel und die Sorgen der Älteren. Spitzentreffen von SPD-Chef und Vivantes-Chef zum Pflegecampus

von SPD-Chef und Vivantes-Chef zum Pflegecampus Comedy aus Kladow : Der Mann hinter „Treibhaus Comedy“: Er lockte sogar Jürgen von der Lippe ins Dorf

: Der Mann hinter „Treibhaus Comedy“: Er lockte sogar Jürgen von der Lippe ins Dorf BVG will Millionen in den Bushof Spandau stecken

in den Bushof Spandau stecken Baustart im Gutspark Neu-Kladow, neue Studie fürs Havelufer

im Gutspark Neu-Kladow, neue Studie fürs Havelufer Touri-Offensive mit Stadtrandbezirken

mit Stadtrandbezirken Neue Siemensstadt : Debatte um Platz am S-Bahnhof

: Debatte um Platz am S-Bahnhof SPD-Ärger um neue Spree-Brücke

um neue Spree-Brücke Radweg im Siemenspark

im Siemenspark Glasfaserkabel für Zehntausende

für Zehntausende Spandaus beste Bäcker

beste Bäcker Luftwaffenmuseum: Direktflug nach Bonn

Direktflug nach Bonn Wildfleisch vom Förster

vom Förster 100 Jahre Kirche Gartenstadt Staaken

Kirche Gartenstadt Staaken Dinner & Gottesdienst in Gatow

in Gatow Viel Kiezsport: mit den Spandau Bulldogs im Aufstiegsfinale, mit dem Groundhopper zu den Sportfreunden Kladow, mit dem SC Staaken in Kenia, mit dem Kirchboot der Friesen über die Havel...

Und das ist längst nicht alles, was Sie im aktuellen Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Spandau lesen können. Die Bezirksnewsletter kommen auf bereits knapp 270.000 Abos. Probieren auch Sie uns gerne aus! Wir freuen uns auf Sie.

Zur Startseite