Berliner Bäder-Betriebe kündigen Vertrag Strandbad Halensee braucht einen neuen Pächter

Erst vor rund einem Jahr hatte ein Unternehmer das Strandbad „Q Beach Berlin“ und das dazugehörige Restaurant „Nice“ am Halensee eröfffnet. Jetzt suchen die Berliner Bäder-Betriebe schon wieder einen neuen Pächter. Den bisherigen Vertrag habe man „vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist beendet“, steht in einer Mitteilung. Die Gründe wollte eine Sprecherin auf Nachfrage nicht nennen.

Dem Vernehmen nach wird dem Ex-Pächter Marco Schürmann vorgeworfen, nicht alle Verpflichtungen zur Instandhaltung erfüllt zu haben. Schürmann äußert sich ebenfalls nicht dazu. Gegenüber dem Tagesspiegel deutete er lediglich an, er und vier Geschäftspartner hätten zuletzt unterschiedliche Ziele verfolgt. Schürmann, der auch ein Fitness-Studio in Wilmersdorf betreibt, strebte ein familienfreundliches und relativ preisgünstiges Strandbad an. Dagegen dachten die anderen Beteiligten wohl an ein luxuriöseres Angebot in der Art des Vorgänger-Betriebs „Ku’damm Beach“.

Das Restaurant „Nice“ wurde schon leer geräumt. © Cay Dobberke / Tagesspiegel

Bewerbungen für das Strandbad nehmen die Bäder-Betriebe bis Anfang Mai entgegen. Die Bedingungen wurden online auf der Vergabeplattform des Landes Berlin veröffentlicht. Die Wiedereröffnung werde für den Spätsommer dieses Jahres angestrebt, heißt es. Als Vertragsdauer werden erneut fünf Jahre „mit der Option auf Verlängerung um weitere fünf Jahre“ genannt.

Den Badebetrieb sollen neue Pächter jeweils von Anfang Mai und bis Ende August sicherstellen sowie die „bauliche Instandhaltung“ zu übernehmen.. Nach Angaben der Bäder-Betriebe kann das Gelände auch „ganzjährig“ für verschiedene Zwecke genutzt werden.