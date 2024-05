Berliner Bezirk äußert sich zu Ufersperrung Überraschende Wende im Wildbade-Streit am Weißen See

Wird das Wildbaden im Weißen See durch Riesen-Hecken verhindert? Das Bezirksamt hatte Anfang des Jahres die Absicherung des Ufers mit Benjeshecken angekündigt - das sind undurchdringliche Absperrungen aus Totholz. Bei einer solchen Hecke werden Pfosten in den Boden gerammt und der Zwischenraum in der Regel meterhoch und -breit mit Ästen und Zweigen aufgefüllt, so dass ein Überqueren kaum möglich ist.

Doch nun ist klar: Das Wildbaden im beliebten Pankower See wird

in diesem Sommer noch prinzipiell möglich sein - wenn auch offiziell verboten. Die geplante Absperrung der wilden Badestellen wird frühestens im Winter durchgeführt. Das bestätigte Pankows zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Tagesspiegel-Anfrage. Damit wäre der Sommer 2025 der erste, an dem man nur noch über das kostenpflichtige Strandbad im beliebten Weißen See baden kann.

Seezugang nur noch über Strandbad und „Seebalkone“

Direkt ans Wasser soll man außerhalb des Strandbads dann nur noch über Aussichtsplattformen gelangen. Die nennt das Amt „Seebalkone“. Nach den aktuellen Plänen sollen „zwei, in das Gewässer hineinragende, Plattformen installiert werden“. Diese sollen „Wassernähe“ ermöglichen, jedoch ein direktes Betreten der Uferbereiche und das „Wildbaden“ verhindern.

Ein solcher „Seebalkon“ soll am Westufer zwischen dem „Milchhäuschen“ und der steinernen „Seebrücke“ auf Höhe der Plansche errichtet werden. Der zweite ist am Südufer des Sees direkt neben dem Bootverleih geplant und soll „Sitzstufen“ haben – „um ein möglichst nahes Erleben des Wassers zu ermöglichen“.

Diese Plattformen würden bei der „Lenkung der Erholungssuchenden eine ganz wesentliche Rolle“ spielen, so Anders-Granitzki. „Durch gezieltes, punktuelles Heranführen an Aussichtspunkte werden weniger schadhafte Nutzungsformen wie Naturbeobachtungen gefördert - für ein nachhaltiges Erleben des Sees.“

Außerhalb dieser Plattformen sehen Besucher das Wasser dann nur noch aus der Ferne. „Wild errichtete Zugänge zum Ufer sollen durch entsprechende Einfriedungen aus modifizierten Benjeshecken reduziert werden“, erklärt Anders-Granitzki. Um die Hecken gegen den erwartbaren Vandalismus zu schützen, sollen sie mit Drahtseilen verstärkt werden. Wie hoch und breit die Hecken genau werden, „das steht zur Zeit noch nicht fest“, sagt die Stadträtin.

Der Bau beginnt erst im Winter - um die Vögel zu schützen

Allerdings wird all das - anders als vermutet - nicht mehr in dieser Badesaison passieren. „Mit der Umsetzung der Maßnahmen inklusive Bau der Aussichtsplattformen kann frühestens im Winter 2024/2025 begonnen werden.“ Ein Grund: Man will die Vögel am Ufer nicht während der Brutzeit stören.

Diese rigorosen Maßnahmen hält das Bezirksamt aufgrund des „zu hohen Nutzungsdrucks“ für notwendig: „Der derzeit unbeschränkte Zugang und das verbreitete Wildbaden führen zu einer dauerhaften Schädigung der Uferbereiche.“

Das Wildbaden und die Zerstörung des Parks am Weißen See durch Übernutzung haben sich nach Jahrzehnten des behördlichen Wegsehens etabliert. Laut Bezirksangaben tummeln sich im Sommer bis zu 4000 Badewillige in Spitzenzeiten rund um den See, obwohl das Schwimmen offiziell nur im Strandbad erlaubt ist.

Regelmäßige Todesfälle durch unerlaubtes Baden, die nicht mehr zu ignorierenden Zerstörungen im Park am Weißen See und die anstehende millionenteure Sanierung der Grünanlage mit Bundesmitteln haben den Handlungsdruck auf Pankows Behörden erhöht.

Bei der Bekämpfung dieser Auswüchse war der Bezirk bisher wenig erfolgreich. Das Personal für regelmäßige Kontrollen fehlt. Und die neu aufgestellten, pinkfarbenen Hinweisschilder, die auf allerlei Verbote aufmerksam machen, „haben aufgrund von Vandalismus meist eine kurze Haltbarkeit“, räumt Anders-Granitzki ein.

Kinderplakate sollen die Zerstörung der Natur verhindern

Nun will das Bezirksamt Kinder einspannen, um die Regeln besser durchzusetzen. Es hat den Kreativwettbewerb „Wilder Weißer See“ ausgelobt. Dabei wolle man nicht Verbote, sondern den „Wert der Stadtnatur“ ins Bewusstsein rücken, sagt die Stadträtin. Die Kinder sollen darstellen, warum nur im Strandbad gebadet darf oder warum die Wildtiere nicht gefüttert oder gestört werden sollten.

Die besten Motive werden prämiert, veröffentlicht und ab dem 1. Juli als Plakate im Park ausgehängt. Allerdings ist Anders-Granitzki realistisch: "Wir kalkulieren ein, dass auch diese Schilder verschwinden."

Eine offizielle zweite Badestelle, wie 2023 vom Pankower Jamaika-Bündnis gefordert und von Anders-Granitzki dereinst auch in Aussicht gestellt, ist bislang nicht vorgesehen. Das werde zwar von „diversen Parknutzern immer wieder thematisiert“, sagt die Stadträtin. Aber tatsächlich stehen die Chancen schlecht. Aufgrund der Förderrichtlinien könne „die Errichtung einer zweiten Badestelle“ im Rahmen der aktuellen Parksanierung „nicht Bestandteil sein“.

