Berliner Boulevardtheater Die Komödie am Kurfürstendamm muss wieder umziehen

Nur noch bis Ende dieses Jahres kann die Komödie am Kurfürstendamm das Charlottenburger Schillertheater als Ersatzspielstätte nutzen. Nach dem Abriss der zwei Bühnen im Ku'damm-Karree, zu denen auch das Theater am Kurfürstendamm gehörte, hatte Intendant Martin Woelffer den Betrieb vor rund vier Jahren an die Bismarckstraße verlagert. Für 2023 war die Rückkehr in ein neues Theater an alter Stelle geplant.

