Berliner Buckelpiste seit 2017 gesperrt Der Radweg zum U-Bahnhof Ruhleben wird neu gebaut

U-Bahnhof Ruhleben, Havelradweg in Gatow, Berlins großer Friedhof In den Kisseln: 2023 wird in Berlin-Spandau an drei prominenten Ecken der Fahrradhelm gegen den Bauhelm getauscht. Die Fahrradplaner um Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, nannten jetzt im neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel drei wichtige Baustellen 2023, bitteschön. Ring, Ring.