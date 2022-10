Berliner Eis-Legende „Florida Eis“ schließt für immer am Rathaus Spandau

„Florida Eis“ hat seinen Laden ab heute am Rathaus von Berlin-Spandau geschlossen – für immer. Und das liegt nicht am kühlen Herbst, sondern angeblich an Corona und am Personalmangel in der Gastrobranche. War eine „tolle, wunderschöne und unvergessliche Zeit“, schreibt das Unternehmen um Firmengründer Olaf Höhn, 72, und hat das „Danke“-Plakat ins Fenster geklebt. Feierabend.

