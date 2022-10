Berliner Fußball-Legende beim Spandauer SV „Keiner weiß in Berlin besser, wo die Kiste steht“

Spandauer SV: „Legende wird neuer SSV-Trainer“. Hier die besten News aus dem Kiezsport von Berlin-Spandau (245.000 Leute). Ganz vorne dabei: der SSV. Neulich hat Ümit Gündüz, 42, Schlosser in der BMW-Fabrik in Berlin-Haselhorst, die Pläne im Tagesspiegel vorgestellt, den Spandauer SV mit Jugendfußball wiederzubeleben. Jetzt der nächste Knaller aus der SSV-Klubzentrale.

„Mit Stolz können wir verkünden, dass wir die Berliner Fußball Legende Michael Fuß als ehrenamtlichen Trainer für uns gewonnen haben“, so Gündüz. Darüber berichtet jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau. Alle Berliner Bezirksnewsletter gibt es kostenlos und in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

„Michas Aufgabe wird es sein, das Offensivverhalten der Kinder zu trainieren“, so Gündüz, der dort selbst Kinder trainiert und bestens im Berliner Fußball vernetzt ist. „Wo die Kiste steht, kann keiner besser vermitteln.“

Fuß, 45, hat gefühlt überall schon mal gespielt. In den Tagesspiegel hat er’s 1999 geschafft, als er für Türkiyemspor 66 Tore in 34 Verbandsligaspielen schoss.

Michael Fuß, hier im Trikot von TeBe. © imago/Sebastian Wells

Felix Magath wollte ihn 1997 angeblich für den HSV verpflichten, Energie Cottbus wollte ihn später auch, doch immer kam was dazwischen. Und immer wurde er irgendwo Publikumsliebling - zum Beispiel bei Tennis Borussia. Jetzt also Spandau. www.spandauersv.de

E-Clasico (aus Spandau). Es gibt das weltberühmte El Clasico zwischen Real Madrid und Barca und das El Clasicow, mit w natürlich: das Berliner Dorfderby zwischen Kladow gegen Gatow. Und es gibt es das E-Clasico, um beim Thema zu spielen: E wie E-Sport aus Spandau.

„Am 27.10. spielt im Achtelfinale des E-Sport-Equivalentes des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt gegen Eintracht Spandau“, meldet Johannes Gorzel vom Marktplatz, wo Spandaus E-Sportzentrale liegt. Tipp: Die Fanszene von Eintracht Spandau trifft sich immer im „Spandauer Bock“ in der Moritzstraße.

El Clasico (mit l, aber ohne w): Spandau gegen Teutonia. Am Freitag gab’s das erste Spandau-Fußballderby an diesem Spandauer Wochenende: am Ziegelhof, Flutlicht am Havelufer. Dort trafen der FC Spandau und Teutonia aus Hakenfelde aufeinander. Und auch dort fiel der Treffer kurz vor dem Abpfiff: Nachspielzeit, 96. Minute, 2:2 durch Tim Hartmann.

SF Kladow laden zu diversen Crossläufen. „Wir wollen auch in diesem Jahr wieder ein Stück Tradition aufleben lassen und ihr seid alle herzlich eingeladen. Ab in den Wald – Natur erleben! Gemeinsam über Stock und Stein, kleine Hügel, Hänge und sonstige Hindernisse bezwingen“, schreibt der Klub um Marlon Otter. Treffpunkt: 5. November, Revierförsterei Gatow. Hier geht’s zur Anmeldung: sf-kladow.de

Der Segelclub Spandau aus Hakenfelde lädt zum „Eispokal“ am 22. und 23. Oktober. „Der Segel-Club Spandau richtet in diesem Jahr die Berliner Meisterschaften für die Klassen O- Jollen und Finn aus“, schreibt der Klub um Chef Sascha Engelmann (60 Leute, über 100 Jahre alt, interessante Historie: scspandau.de/geschichte). „Neben den fünf geplanten Wettfahrten bieten wir wieder unser selbst gemachtes Büfett am Samstag an. Wir freuen uns auf Eure Meldungen und natürlich auf gutes Segelwetter“, schreibt Sportwart Bertram Nickel lässt schön grüßen. Grüße zurück! scspandau.de

