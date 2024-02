Berliner Gastronomie Konditorin eröffnet „Kiras Café“ mit hausgemachten Törtchen

Schon als Kind backte Kira Steurer gerne Kuchen. Nun hat sie Kira’s Café an der Kaiser-Friedrich-Straße 11 nahe dem Schloss Charlottenburg eröffnet.

Seit rund drei Wochen stellt sie dort alle Kuchen und Törtchen her. Ihr langer Arbeitstag dauert ungefähr von fünf bis 21 Uhr. Das Café öffnet täglich von 9 bis 18 Uhr. Es gibt auch belegte Bagels sowie frische Brötchen und Croissants am Wochenende – und natürlich Kaffee und Tee. Ein Frühstücksangebot ist geplant, dafür bräuchte Kira Steurer allerdings noch eine zweite Küchenkraft.

Nach ihrem Abitur hatte die gebürtige Charlottenburgerin eine Ausbildung im Wiener Conditorei Caffeehaus am Roseneck gemacht. Anschließend wechselte sie in einen damaligen Käsekuchenladen am Ludwigkirchplatz in Wilmersdorf. „Immer nur Käsekuchen ist aber irgendwann langweilig“, stellte sie fest. Daraufhin arbeitete Kira Steurer in der Berliner Kaffeerösterei an der Uhlandstraße und in der Patisserie des luxuriösen Hotel de Rome in Berlin-Mitte. Hinzu kam eine dreiwöchige Weiterbildung in Frankreich.

Ein Blick in die Torten- und Kuchentheke. © Cay Dobberke

Zuletzt war die heute 35-jährige bei „Frau Behrens Torten“ am Adenauerplatz tätig und bildete dort Lehrlinge aus. Seit 13 Jahren habe sie leitende Funktionen übernommen, erzählt die Konditorin. Deshalb fühle sie sich der noch größeren Verantwortung im eigenen Café gewachsen.

Dessen Team besteht vorerst nur aus der Gründerin und ihrem Freund, der die Kundschaft an der Theke bedient. Speziell am Wochenende „überrennen uns schon die Leute“, freut sich Steurer. Die Inneneinrichtung hat sie mit Unterstützung aus ihrem Freundeskreis gestaltet. Bald sollen eine Terrasse und ein Eiswagen hinzukommen.

Aktuelle Themen im Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf Was die Teil-Wiederholung der Bundestagswahl für drei Direktkandidaten bedeutet

Ein Schriftsteller und Ex-Theaterregisseur schreibt über den Berliner Westen

Warum das Designcenter „Living Berlin“ in der Kantstraße oft mit dem geschlossenen „Stilwerk“ verwechselt wird

Denkmalgeschützte Villa in Westend steht seit Jahren leer

Hausabriss in der Uhlandstraße

Wird die „Mercedes-Welt“ am Salzufer verkauft?

Charlottenburg-Wilmersdorf Newsletter Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zu den Gästen gehören viele Senioren. Als „Herzenssache“ plant Steurer ein soziales Projekt. Weil zahlreiche ältere Menschen keine große Rente beziehen, soll ihnen regelmäßig preisgünstiger Blechkuchen und Filterkaffee angeboten werden.