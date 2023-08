Berliner Gastronomie Weinlokal „Besenwirtschaft“ wird zur georgischen Bar

„Besen! Besen! Seids gewesen“. Das Zitat aus Goethes berühmten Gedicht „Der Zauberlehrling“ passt zur geplanten Wiedereröffnung des geschlossenen Weinlokals „Besenwirtschaft“ an der Uhlandstraße 159 in Wilmersdorf. Die neue Wirtin Yulia Romahn baut es derzeit um. Ab Anfang September will sie georgische Weine servieren.