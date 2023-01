Tagesspiegel Plus Berliner Grundschule gesperrt : „Plötzlich fielen Mörtelteile vom Dach“

Alarm in der Zeppelin-Schule in der Gartenstadt Staaken: Es fielen Steine herab. Der Stadtrat berichtet von Schutzzäunen, Schulsperrung und vom möglichen Neubau an der ICE-Strecke.