Berliner Homeoffice mit fiesem Ausblick Früher hatte der Bürgermeister im Rathaus eine private Wohnung

Heute kommt eine kniffelige Frage fürs nächste Berlin-Quiz, aber der Reihe nach. Es gibt ja viele kuriose Orte im Rathaus von Berlin-Spandau (Baujahr 1913), die eine kleine Geschichte erzählen. Die Brücke zwischen den beiden Rathausbauten trägt zum Beispiel den lustigen Spitznamen „Beamtenlaufbahn“: hier links im Bild.

Die „Beamtenlaufbahn“ verbindet die beiden Rathausbauten. © André Görke

Im Foyer des Rathauses steht ein blank geputzter Esel mitten im Treppenhaus (der aber keinen Politiker darstellt!). Der Esel stammt von einem Künstler, der, ausgerechnet, August Gaul heißt.

Das Kunstwerk ist 110 Jahre alt. Der Esel mit dem nackten Jungen stand einst am Havelufer im Gutspark Neukladow und blickte auf den Wannsee, ehe ihn die Nazis lieber im Koeltzepark aufstellten. Über den Umweg Wröhmännerpark kam er ins Foyer des Rathaus, damit Buntmetalldiebe nicht mit ihm davonreiten können

Den Esel schuf ein Künstler namens Gaul. Keine Pointe. © André Görke

Weiter oben im Rathausturm liegt seit 1945 wiederum ein rostiger Fahrstuhl am Boden, zerschossen im Krieg und gesichert hinter Stacheldraht: hier meine Fotos. Hinauf kommt man seitdem nur zu Fuß über eine Treppe. Sonst nix im Rathausturm.

Der Fahrstuhl liegt am Boden - seit 1945. © André Görke

Unterm Dach des Rathauses gibt es eine famose Modelllandschaft, bei der Hobbytüftler feuchte Augen bekommen – hier mein Foto von einem bekannten Haus in der Pichelsdorfer Straße, in dem es viele, viele Jahre eine Kneipe gab: die „Traube“.

Modellbau unterm Rathausdach: Hier zum Beispiel die Kneipe „Zur Traube“, die in echt in der Pichelsdorfer Straße steht. © André Görke

Unten im Bürgeramt, das sich ebenfalls im Rathaus befindet, steht eine rote Telefonzelle aus England, die früher vor dem Rathaus als solider Treffpunkt für eine Keilerei oder Knutscherei diente. Die rote Telefonzelle verdankt Spandau den britischen Alliierten und seiner Partnerstadt Luton. 2013 wurde sie im Bürgeramt aufgestellt und wird seitdem auch nicht mehr demoliert.

Die Rote Telefonzelle stand früher vor dem Rathaus - und war Treffpunkt für Knutscherei oder Keilerei. © André Görke

Im Keller schlummern die Reste des „Ratskellers“, wo früher getanzt wurde. „Da unten haben wir früher immer für den Bürgermeister gespielt“, haben Tagesspiegel-Leser mal erzählt und sich an den Ort erinnert. Hier der Zugang aus dem Rathaus, wo bis heute „Ratskeller“ über der Tür steht. 2018 wurde da unten das letzte Bier gezapft.

Durch diese versteckte Tür unter der Treppe ging es in den „Ratskeller“ - zumindest bis 2018. © André Görke

Und hier mein Foto vom Zugang vom Rathausvorplatz, der übrigens keinen richtigen Namen hat (es gab mal die Ideen, den nach Werner Salomon zu benennen, aber daraus wurde nix).

Diese Tür kennen noch viele: der Zugang vom Rathausvorplatz. © André Görke

Aber eine Bürgermeisterwohnung?! Davon hatte ich noch nie gehört, passt aber prima zur Wahl am Sonntag, 12. Februar. Deshalb habe ich das Thema auch gleich im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau aufgegriffen. Auf den Ort wies mich Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, zufällig hin, als ich ihn neulich im Rathaus besucht habe. Hier das Foto – mit dem maroden Bürgermeisterbalkon und, naja, Ausblick auf den Hof. Sonderlich viel Privatsphäre hatte der Bürgermeister von Spandau offensichtlich nicht - und Sonne ebenfalls wenig.

Das war der Blick für den Bürgermeister. Privatsphäre? Null. © André Görke

„Das“, erzählte Schatz, „ist der alte Rathausbalkon des Bürgermeisters. Der hat hier nämlich gewohnt. Und deshalb heißt der Hof dort unten auch offiziell Bürgermeisterhof.“

Das links war laut Stadtrat der Bürgermeisterbalkon - und unten ist der „Bürgermeisterhof“ zu sehen. © André Görke

Heute gibt’s hier keine Betten, sondern Büros. Die amtierende Bürgermeisterin Carola Brückner, SPD, muss Gott sei Dank nicht am Arbeitsplatz leben, sondern bevorzugt nach Dienstschluss lieber das heimische Kladow. Ihr Konkurrent Frank Bewig, CDU, will zwar auf den Bürgermeisterstuhl, bevorzugt aber nach Feierabend eher seine Möbel im heimischen Staaken. Wer aber war der letzte Bürgermeister, der dort gelebt hat?

Aber welcher Bürgermeister hat dort gelebt?

Also gleich mal einen Rathaus-Kenner gefragt. Einen Mann, der gerade seinen 67. Geburtstag gefeiert hat: Gerhard Hanke. Kein Stadtrat war so lange im Amt wie er: Zwischen 1992 und 2021 war der CDU-Mann politisch für alles irgendwie mal zuständig und prüft aktuell im Ruhestand, ob es auch außerhalb Spandaus auszuhalten ist (Tendenz: Ja). Wann hat ein Bürgermeister im Rathaus gelebt, Herr Hanke?

„Ich habe gleich mal meinen ehemaligen Referenten angerufen“, so Hanke zum Newsletter. Auch der kenne die Geschichte von der Bürgermeisterwohnung, aber: „Als er 1969 im Rathaus angefangen hat, war die Wohnung schon umgebaut. Das muss vor dem Krieg gewesen sein muss, auch noch vor den braunen Bürgermeistern.“

Als ich 1984 als Schulrätin nach Spandau kam, wurde erzählt, dass die Wohnung... Susanne Pape

Nach Veröffentlichung dieses Textes im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel bekam ich Post von Leserin Susanne Pape. Moment, Pape? Susanne Pape? Ja, genau. Sie war einst Schulstadträtin in Spandau und gehört heute zum Kreisvorstand der SPD.

„Als ich 1984 als Schulrätin nach Spandau kam“, schrieb die SPD-Politikerin, „wurde erzählt, dass Bürgermeister Friedrich Koeltze im Rathaus gewohnt habe. In den Räumlichkeiten der Schulaufsicht im Rathaus Nebengebäude befand sich übrigens ein achteckiger Tisch aus massiver Eiche, den wir für unsere Dienstbesprechungen nutzten. Dieser Tisch soll im Esszimmer der Bürgermeisterwohnung gestanden haben. Ich vermute, dass Koeltze der einzige Bürgermeister war, der jemals im Rathaus wohnte.“ Hat jemand noch mehr Hinweis? Dann bitte einen Tipp an spandau@tagesspiegel.de.

Der mächtige Esstisch aus Eiche diente später als Arbeitstisch

Friedrich Koeltze war ab 1. April 1886 Erster Bürgermeister in Spandau und wurde nach zwei Wahlperioden zum Stadtoberhaupt auf Lebenszeit gewählt. 1894 erhielt er den Titel „Oberbürgermeister“. Noch vor seinem Tod 1939 wurde die Straße am Koeltzepark 1934 nach ihm benannt in der Neustadt. Bis heute befindet sich sein Ehrengrab auf dem Bürgermeisterfriedhof In den Kisseln, zwischen Werner Salomon und Konrad Birkholz oder auch Martin Stritte und Ernst Liesegang.

