Berliner Kultur Galeristin organisiert Kunstmesse in Läden und Lokalen

Die Berliner Bleibtreustraße trage „die Kunst schon im Namen“, weil sie nach dem Historienmaler Georg Bleibtreu benannt ist, sagt die Galeristin und Fotografin Frieda Vogel. Parallel zum stadtweiten Gallery Weekend am nächsten Wochenende plant sie die Kunstmesse „Bleibtreu Art Fair“ mit 15 Ausstellungen in ihrer „Galerie Mond Fine Arts“ und weiteren Räumen in der Straße. Die Idee war ihr erst vor vier Wochen gekommen.