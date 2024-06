Berliner Kulturverein Seit 30 Jahren engagiert sich „Fantom e.V.“ für Kultur und das historische Bewusstsein

Nur für Geschichte und Archäologie interessierte sich Ludwig Norz als Schüler. Unterricht in Fächern, die damit nichts zu tun hatten, schwänzte er dagegen oft. Dazu passt, dass Norz später in einer Dienststelle arbeitete, die Gefallene der früheren Deutschen Wehrmacht registrierte und Angehörige benachrichtigte. 2019 wurde die Dienststelle ins Bundesarchiv überführt. Norz spricht vom „besten Ort, um zu sehen, was ein Krieg anrichten kann“. Er will dort bis zu seiner Pensionierung im nächsten Jahr tätig bleiben.