Berliner Künstler gestorben Günther Schaefer vereinte Deutschland und Israel an der East Side Gallery

Deutsche und israelische Flagge übereinander gemalt – mit dem Davidstern zentral auf dem roten Streifen. Die Idee hinter dem Wandgemälde „Vaterland“ an der East Side Gallery ist eine ziemlich intelligente: Die visuelle Zusammenführung zweier Staaten, die durch den nationalsozialistischen Völkermord für immer miteinander verbunden sein werden. Schaefer schuf das Kunstwerk im Jahr 1990 in Gedenken an den 50. Jahrestag der Reichspogromnacht vom 9. November 1938.