Berliner Kunstwerk, wo bist du? Auf der Suche nach dem Postbrunnen von Spandau

Huch, der Berliner Postbrunnen ist weg! 40 Jahre stand das Kunstwerk vor der Postzentrale an der Klosterstraße und plätscherte im Stadtzentrum vor sich hin. Erschaffen wurde der Brunnen 1980 von Ursula Sax, die heute 87 Jahre alt ist. Eine bekannte Künstlerin: Sie erschuf auch das 120 Meter lange Kunstwerk „Looping“ am Messegelände oder die mächtigen Skulpturen in der alten DED-Zentrale in Kladow.