Berliner Lokalparlament lehnt Umbenennung ab Iltis-, Taku- und Lansstraße behalten ihre kolonialen Namen

Die FDP ist sich mit der CDU einig: Das Immatrikulationsbüro der Freien Universität für Studierende aus aller Welt wird auch in Zukunft an einer Straße liegen, die nach einem deutschen Kanonenboot benannt ist und an die kolonialen Machtinteressen des Deutschen Reiches erinnert. Die Iltisstraße wird weiter nach der „Iltis“ heißen, die Lansstraße nach dem Kommandanten des Schiffes und die Takustraße nach der chinesischen Festung, die die „Iltis“ im Frühsommer des Jahres 1900 beschoss. Das beschloss die Bezirksverordnetenversammlung nun in Ihrer Juni-Sitzung mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD; ein Antrag von SPD und Grünen, die drei Straßen „zeitnah“ umzubenennen, wurde abgelehnt.