Berliner Milliardenprojekt Bauarbeiten für Ku’damm-Quartier „Fürst“ sollen endlich weitergehen

Eines der größten und teuersten Bauvorhaben in Berlin ist das Projekt „Fürst“ auf dem Gelände des vorherigen Ku’damm-Karrees. Im Sommer 2023 wurden die Arbeiten zwischen dem Kurfürstendamm, der Uhlandstraße, der Lietzenburger Straße und der Knesebeckstraße aber wegen Finanzierungsproblemen gestoppt. Endlich stehe „dem Weiterbau nichts mehr im Wege“, sagte eine Sprecherin des Mit-Investors Aggregate Holdings dem Tagesspiegel. Ähnlich lautet eine Mitteilung weiterer beteiligter Unternehmen.

Wann die Arbeiten fortgesetzt werden, ist trotzdem noch nicht klar. Bis Mitte März sollen finanzielle „Restrukturierungspläne“ umgesetzt werden, nachdem ein Londoner Gericht am Donnerstag zugestimmt hatte. Für die Fertigstellung des Projekts stehen angeblich bis zu 300 Millionen Euro zur Verfügung.

Auf eine baldige Rückkehr hofft die Komödie am Kurfürstendamm. Die zwei alten Säle der „Komödie“ und des Theaters am Kurfürstendamm wurden trotz vieler Proteste abgerissen. Derzeit bespielt die Boulevard-Bühne das Theater am Potsdamer Platz.

Intendant Martin Woelffer freut sich darüber, dass es am Ku’damm offenbar weitergehe. „Es wäre schön, wenn wir in naher Zukunft wieder eine feste Adresse hätten, unseren Spielplan verbindlich planen und wieder sechs Mal pro Woche für unsere Gäste da sein könnten.“ Im „Fürst“-Quartier soll das Theater eine unterirdische Spielstätte mit einem Foyer im Hof erhalten, der als neuer Stadtplatz gedacht ist.

Geplant sind außerdem Büros, ein Hotel, ein Fitnessstudio, Restaurants, eine Markthalle für Lebensmittel und eine Kita. Die Ausstellung „The Story of Berlin“ soll im alten Atomschutzbunker wiedereröffnet werden.