Berliner Schule dreht Video zu Klimakrise und Erdüberlastungstag „Mit 13 hast du dein Leben noch sowas von vor dir“

Heute ist Erdüberlastungstag, international Earth Overshoot Day – darauf machen die Schülerinnen und Schüler der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule im Südwesten Berlins aufmerksam. "Realität ist leider, dass wir am 2. Mai die nachwachsenden Ressourcen der Erde für das ganze Jahr 2024 verbraucht haben", warnt die Klima-AG der Schule in einem Video, das die Schülergruppe produziert hat (oben im Bild ein Screenshot daraus).

„Eigentlich müssten wir ab dem 2. Mai für den Rest des Jahres mit unserem Leben pausieren“, heißt es weiter. Das bedeute „nicht essen, trinken, fernsehen, telefonieren. Nichts!“ Und ein fürs Video produzierter „Klima-Song“ enthält die eindrückliche Zeile: „Mit 13 hast du dein Leben noch sowas von vor dir.“

Doch die Schüler:innen belassen es nicht bei Film und Musik: Im Zentrum ihrer konkreten Forderungen steht die klimafreundliche Mobilität: mehr Fuß- und Rad-, weniger Autoverkehr in Umfeld der Schule. Was die Schüler:innen sich genau wünschen, welche Aktionen sie sich ausgedacht haben und was in dem ausführlichen Video außerdem zu sehen und zu hören ist, lesen Sie in der Rubrik „Kiezgespräch“ im Newsletter.

Eine Ampel-Affäle ist unter den weiteren Newsletter-Themen

Dies und mehr lesen Sie in der Vollversion des Steglitz-Zehlendorf-Newsletters, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört.

Weitere Themen aus dem heute gesendeten und für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

Bäder-Notstand im Berliner Südwesten: Das Lichterfelder Sommerbad „Spucki” am Hindenburgdamm bleibt über Jahre zu, das ist jetzt sicher. Weil andere Bäder im Bezirk in einiger Zeit saniert werden müssen, werden ab 2029 die Wasserflächen in Steglitz-Zehlendorf knapp . Gleich drei Bäder müssen dann saniert werden, eines über mehrere Jahre. Welche Schwimmbäder betroffen sind und was die Sanierungen kosten, steht im Steglitz-Zehlendorf-Newsletter.

