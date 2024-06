Berliner Schüler entwickelt eigene Buslinie „Ich finde es schlimm, nur zuzusehen, wie etwas nicht funktioniert“

Vor der Schildower Kirche ist am Samstag Hochbetrieb. Über 100 Menschen warten auf dem Dorfplatz des kleinen Ortes kurz hinter der brandenburgischen Landesgrenze auf den Bus. Das sei schon eine „Sensation“, sagt eine Frau halb scherzhaft, als sie sich zu den Wartenden gesellt.

Dann rollt ein gelber Doppeldecker an und hält in einiger Entfernung. Aus dem alten Bus steigt Ben Hennig. Sofort ist er von Menschen umringt, er soll sich vor dem Fahrzeug fotografieren lassen. Die lokale Politikprominenz aus Glienicke und Reinickendorf ist vor Ort, schüttelt Hände und lobt Hennig. Es wirkt fast ein bisschen wie der Auftritt eines Popstars.

Bezirke-Newsletter: Reinickendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Schüler aus Frohnau hat zusammen mit der Gemeinde die Probefahrt in dem ikonischen ehemaligen BVG-Bus organisiert. Für eine Buslinie, die er selbst entwickelt hat. Von Schildow nach Tegel soll der Expressbus fahren, um die umliegenden Orte besser an das Berliner ÖPNV-Netz anzubinden.

Am Stadtrand gibt es nur wenig Direktverbindungen, die meisten Linien enden an der Grenze. Wenn Bus oder Bahn kommen, dauert die Fahrt meistens lange. „Ich finde es ganz schlimm, einfach nur zuzusehen, wie die Sachen nicht funktionieren“, erklärt der 16-Jährige.

2 Jahre hat sich der 16-Jährige für sein Bus-Projekt mit dem ÖPNV im Berliner Norden beschäftigt.

Über zwei Jahre hat er sich mit dem Öffentlichen Nahverkehr an der Landesgrenze im Berliner Norden beschäftigt. Ist mit den Bussen umhergefahren, hat mit Fahrgästen gesprochen, sich Haltestellen angeschaut und Fahrgastzahlen ausgewertet. Es entstand ein Konzept für den Busverkehr.

Bezirkspolitik reagierte positiv auf die Idee

Damit überzeugte er den Bürgermeister von Glienicke/Nordbahn und die Lokalpolitik. „Im Infrastrukturausschuss wurde das sofort mit großem Beifall aufgenommen“, sagt Jana Klättke (parteilos), die als stellvertretende Bürgermeisterin von Glienicke/Nordbahn zur Probefahrt gekommen ist.

Dutzende Hobbyfotografen, sogenannte „Busspotter“, knipsen den gelben Doppeldecker emsig. Als Fahrer Frank Woschczytzky die Türen öffnet, dauert es nur wenige Momente, bis beide Stockwerke brechend voll sind. Einige Wartende können nicht mitfahren. Er wisse gar nicht, was er machen solle, wenn an den nächsten Haltestellen noch mehr Leute einsteigen wollen, sagt Woschczytzky über die Lautsprecher durch.

Bei der Probefahrt war der Bus so voll, dass einige nicht mehr mitfahren konnten. © Valentin Petri

Es geht vorbei an den überwachsenen Gleisen vom vereinsamten Schildower Bahnhof. Bis zur Reaktivierung der Heidekrautbahn wird hier kein Zug halten. Der Bus fährt zunächst Richtung Glienicke grob entlang der Linie 806 der Oberhavel Verkehrsgesellschaft bis zum S-Bahnhof Hermsdorf.

Dort ist der Umstieg bisher sehr umständlich. Um mit dem 125er bis nach Tegel zu kommen, muss man gut 400 Meter zu Fuß zur Haltestelle Heinsestraße laufen. Deshalb soll der Expressbus X26 vom S-Bahnhof über den Hermsdorfer Damm weiter bis nach Tegel fahren.

In seiner Schule sei die Expressbus-Idee schon Gesprächsthema

„So eine Buslinie wird auf jeden Fall viel genutzt“, bestätigt der 14-jährige Leonard Großekathöfer aus Tegel. Er hat Freunde in Glienicke und findet Hennigs Initiative gut. In seiner Schule in Waidmannslust, auf die auch viele Glienicker gehen, sei die Expressbus-Idee schon Gesprächsthema, berichtet er.

Fast an jeder Haltestelle wollen weitere Fahrgäste zusteigen, müssen aber abgewiesen werden, weil kein Platz mehr im Bus ist. Ben Hennig steigt aus, verteilt Flyer und informiert über seine Initiative. Als der Doppeldecker schließlich am S-Bahnhof Tegel ankommt, brandet Applaus auf.

Dass wir einen ganzen großen Doppeldecker komplett voll bekommen, damit hätte ich niemals gerechnet. Ben Hennig

Während der Bus für die Rückfahrt vorbereitet wird, zieht der Schüler Bilanz. „Man sieht, wie groß das Interesse ist“, sagt er sichtlich erschöpft. „Dass wir einen ganzen großen Doppeldecker komplett voll bekommen, damit hätte ich niemals gerechnet.“

Das nächste Projekt wäre aus seiner Sicht, die B96 zwischen Hermsdorf und Frohnau wieder an den ÖPNV angebunden werden. Wegen der Mauer sei der Bus auf der Bundesstraße, die auch streckenweise durch Glienicke führt, nicht mehr gefahren. „Seitdem ist da nichts mehr passiert. Das ist längste Stück der B96 an der Grenze von Berlin, wo kein Bus fährt.“

Im Herbst stehen nun erst einmal Gespräche mit den Verkehrsbetrieben in Berlin und Oberhavel an. Die Gemeinde Glienicke/Nordbahn will sich weiter für die Idee einsetzen. „Wir wissen, dass es ein ganz, ganz langen Atem braucht, eine neue Buslinie zu entwickeln“, sagt Vizebürgermeisterin Klättke. Auch die Reinickendorfer Verkehrsstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU) lobte die Initiative und versprach sich für den Expressbus einzusetzen. Die BVG kommentierte den Vorschlag für die Linie auf Anfrage nicht.