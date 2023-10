Tagesspiegel Plus Berliner See wird ausgetrocknet : 350 Lastwagen rollen in den Wald - aber warum?

Im Spätherbst 2023 beginnt das Großprojekt im Spandauer Forst. Es geht um 7000 Tonnen Material, die auf die Mülldeponie müssen. Was machen die Wasserbetriebe da eigentlich?