Berliner Senat will weitere Unterkünfte Hier sind neue Plätze für Geflüchtete in Pankow geplant

Im Berliner Bezirk Pankow sollen weitere Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge (MUF) entstehen. Das teilte die Bürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) am vergangenen Mittwoch mit. „Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten plant weitere MUF-Standorte“, berichtete Koch. „Aus der Akquiseliste des LAF geht hervor, dass für ein Objekt in der Storkower Straße 101 a bereits ein Mietvertrag abgeschlossen wurde.“ Die Kapazität in dieser Unterkunft in Prenzlauer Berg soll 540 Plätze betragen.