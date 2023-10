Berliner Traditionsbetrieb vor dem Aus Goldschmied hört auf – und findet keinen Nachfolger

Geschäftlich läuft es eigentlich gut in der Charlottenburger „Goldschmiede Albert und Werner Omankowsky“ an der Schlüterstraße 54 in Charlottenburg. „Wir sind ein solides Unternehmen, das Gewinn schreibt“, sagt Sven Heinlein, der den Betrieb seit 1996 führt. Trotzdem wird der 104 Jahre alte Traditionsbetrieb am 2. Dezember schließen – weil Heinlein aus Altersgründen aufhören möchte und keinen Nachfolger findet.