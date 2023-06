Berliner Traditionslokal Weinstube „Besenwirtschaft“ wurde geschlossen – kehrt aber vielleicht zurück

Rund 40 Weinsorten aus Württemberg – darunter 20 im offenen Ausschank – gab es in der Besenwirtschaft an der Uhlandstraße 159. Dazu wurden Maultaschen und andere schwäbische Spezialitäten serviert. Jetzt hat die 82-jährige Wirtin Antje Rückholz aus Altersgründen aufgehört. Am vergangenen Mittwoch wurden die Gäste zum vorerst letzten Mal bedient.