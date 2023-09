Berliner Trödelmarktgründer Der Herr der alten Dinge

Vor 50 Jahren gründete Michael J. Wewerka den ersten Trödelmarkt in Berlin und wurde zum Herr der alten Dinge. Nachdem der Markt nacheinander an drei Orten in Charlottenburg stattgefunden hatte, wurde daraus 1978 der überregional bekannte Berliner Trödelmarkt an der Straße des 17. Juni. Bis heute "bin ich jedes Wochenende auf dem Markt", sagt der 86-Jährige.