Berlins Alte und ihr Netzwerk „Senioren sind grau, krank und sitzen den ganzen Tag im Sessel? Klischees!“

70.000 Leute in Berlin-Spandau sind über 60 Jahre alt, also ganz schön viele*. Mittenmang: die Seniorenvertretung. Das ist kein rührseliger Canasta-Club, sondern ein wichtiges Netzwerk im Berliner Westen für Sie, Ihre Eltern und Großeltern. Hier spricht Marion Brandau-Prinz, 65, über Klischees, Politik, Hilfsangebote, drei konkrete Wünsche ans Rathaus Spandau – und was ihr am Herzen liegt: ein Hospizverein in Berlin-Gatow

Liebe Frau Brandau-Prinz, wo erwische ich Sie gerade – im Seniorentreff?

„Tatsächlich sitze ich gerade im Seniorenteff Südpark in der Weverstraße 38 und biete meine monatliche Sprechstunde an.“

Sie gehören zur Seniorenvertretung Spandau. Kurz und knapp: Wen vertreten Sie eigentlich?

„Die 14 gewählten Mitglieder der Seniorenvertretung Spandau vertreten etwa 70.000 Menschen über 60 in unserem Bezirk. Sie alle waren im März dieses Jahres wahlberechtigt. Leider haben nur 5% teilgenommen. Damit sich das ändert, sind wir jetzt in den sozialen Medien wie Twitter und Facebook aktiv, haben eine eigene Website und berichten regelmäßig in Kiezblogs und auch hier im Tagesspiegel-Newsletter.“

Aus welchen Ecken oder Milieus kommen denn die Senioren und wen wollen Sie noch gewinnen?

„Die älteren Leute, die ihre Freizeit in den Seniorenklubs und Seniorentreffs verbringen, kommen meist aus den umliegenden Kiezen. Sie mögen es, sich mit Nachbarn ähnlichen Alters auszutauschen, Karten zu spielen, gemeinsam zu frühstücken, aber auch Englisch zu lernen oder zu tanzen. Bisher habe ich dort meist ältere Frauen getroffen. Sprich: Menschen über 70, 75. Natürlich möchten wir gerne noch mehr Jüngere zwischen 60 und 70 gewinnen, die Freude daran haben, sich bei Verwaltung und in der Bezirkspolitik für die Interessen der Babyboomer-Generation einzusetzen.“

Sie hilft mit bei der Seniorenvertretung in Berlin-Spandau. Das Foto entstand im Clubhaus am Südpark. © privat

„Für die Seniorenwahl fühle ich mich noch zu jung!“, sagten mir nicht wenige 70-Jährige, als ich im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel über die Seniorenwahl berichtet habe. Ihre Antwort?

„Wenn das weiterhin so viele sagen und die Wahlunterlagen in den Papierkorb werfen, bleibt es leider beim Klischee: Senioren sind grau, krank, laufen am Rollator und sitzen den ganzen Tag im Sessel. Wir wissen alle, dass das so nicht stimmt. Dieses Vorurteil lässt sich nur beseitigen, wenn sich mehr Leute ab 60 aktiv an der Seniorenarbeit beteiligen und ihre Ideen und Lebenserfahrung einbringen. Sich allein an einer Bezeichnung zu stören, finde ich albern.“

*Ganz schön viele? Oh ja. In Spandau leben insgesamt 247.400 Leute.

Sind die Seniorenvertreter eher Animateur oder Auskunft?

„Wir geben gerne Auskunft in dem Sinne, dass wir Menschen unterstützen, wenn sie Ärger mit Ämtern haben oder Ideen für die seniorengerechte Gestaltung unseres Bezirks bei uns einbringen. „Animateure“ sind wir, wenn wir Probleme öffentlichkeitswirksam anpacken. Vor kurzem haben wir ja schon unseren Offenen Brief zur Energiekrise an die Bezirkspolitik geschrieben. Die Themen, die wir uns für den Herbst und Winter vornehmen wollen: Stolperfallen, Inflationsrate, Altersarmut.“

Können sich auch Jüngere an Sie wenden, um Rat zu erhalten?

„Auch für Enkelinnen und Enkel haben wir ein Ohr, nicht nur, wenn sie den technisch Unbegabten unter uns das Smartphone erklären…Generationen zusammenzubringen gehört auch dazu.“

Wo bekomme ich als Bürger mehr Infos?

„Auf unserer nagelneuen Website ist alles im Detail erklärt und Sie können per Telefon oder Mail Kontakt aufnehmen: Seniorenvertretung-Spandau.de“

Und da sind sie alle drauf: die Seniorenvertretung von Berlin-Spandau. © promo/Amt für Soziales

Darf ich Sie eigentlich nach Ihrem Alter fragen oder ist das ein ganz böser Fauxpas? Da sind ja Seniorinnen und Senioren ganz unterschiedlich!

„Ich habe kein Problem mit meinem Alter. Ich bin im Mai 65 geworden und freue mich darüber.“

Was haben Sie eigentlich mit Spandau zu tun?

„Vor 39 Jahren bin ich des Berufes wegen aus der Pfalz nach Berlin gekommen. Ich habe einen waschechten Spandauer geheiratet, zwei Söhne bekommen und mein ganzes Berufsleben beim SFB/RBB verbracht. Und Sie wissen ja: Echte Spandauer verlassen den Bezirk ihr Leben lang nicht. Aber ernsthaft: Spandau ist ein wunderbarer Bezirk, in dem sich sehr gut leben lässt.“

Das Rathaus liest mit: Welche 3 lokalen Dinge gehören unbedingt auf die Politik-Agenda?

„Wie kommen die Klubs durch den Winter angesichts der Energiekrise? Wann wird die versprochene Ampel in der Wasserstadt an der Hugo-Cassirer-Straße aufgestellt? Was tut Spandau gegen hingeworfene E-Roller und Bikes auf Gehwegen?“

Und was liegt Ihnen ganz persönlich am Herzen?

„Der Hospizverein Christopherus in der Gatower Buchwaldzeile. Ich selbst bin dort aktiv. Es werden gerade dringend neue Ehrenamtliche für die Sterbebegleitung schwerkranker Menschen in Spandau gesucht. Die Freiwilligen, die sich melden, bekommen eine 6-monatige Ausbildung mit mehreren Praktika. Erst danach werden sie eingesetzt. Der neue Kurs startet am 10. November. Hier der Kontakt für Interessierte: mail@hospizdienst-christopherus.de.“

Verraten Sie uns Ihren Lieblingsort in Spandau?

„Die Gatower Rieselfelder, die ich jeden Tag mit meinem Hund genieße.“

