Berlins ältester Zeitungszusteller Ingenieur trägt mit 87 Jahren noch immer Gedrucktes in die Häuser

Gedruckte Zeitungen und Zeitschriften werde es vielleicht „in zehn Jahren nicht mehr geben“, befürchtet Hans Alexander Kaleyta wegen des Trends zu digitalen Medien. Aber er arbeitet dafür, dass es nicht so kommt. Seit neun Jahren ist er Zeitungszusteller in Westend – und will auch nach seinem 87. Geburtstag weitermachen, den er am 26. April feierte.