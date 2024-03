Berlins bester Spielplatz ist saniert Kinder, Seeräuber - auf zur Havel!

Er gilt als einer der besten Spielplätze Berlins und hat es sogar in die „New York Times“ geschafft: der Räuberspielplatz in Kladow. „Take the small ferry across the Havel river to a suburban neighborhood called Kladow, where the Räuberspielplatz is built right into the riverbank“, schrieb die „New York Times“ 2016. Der Spielplatz ist ein Paradies. Er erstreckt sich über mehrere Ebenen und führt vom heutigen Lidl-Markt runter zum Hafen. Rechtzeitig zum Frühling und zu den Osterferien gibt es neues Spielzeug, das in dieser Woche eingeweiht wird. „Teile des ‚Räuberspielplatzes mit Zauberwald‘ zwischen Runebergweg und Sibeliusweg in Kladow wurden mit neuen Spielgeräten ausgestattet“, so Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU.