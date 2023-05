Berlins DLRG-Zentrale - eine echte Sehenswürdigkeit! „Nicht alle kennen die Baudenkmale am Stadtrand“

„Wir sind ein Verein zur Förderung der Denkmalpflege in Berlin und uns ist aufgefallen, dass nicht alle Berliner auch die Baudenkmale in den Außenbezirken kennen“, schreibt Marion Hilliges an den Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. Deshalb hat der Berliner Verein eine Exkursionsreihe auf die Beine gestellt und beginnt – tata! – in Spandau. Die Bustour leitet der Denkmalpfleger Dieter Nellessen.

„Ein Fokus liegt auf gegenwärtigen Umnutzungskonzeptionen für Denkmale, wie der ehemaligen Preußischen Geschützgießerei und dem ehemaligen Feuerwerkslaboratorium auf Eiswerder. Wir werden uns aber auch die kürzlich erst restaurierte Siedlung Zeppelinstraße von Richard Ermisch, die Christopheruskirche von Hans Hertlein und den DLRG-Tauchturm von Ludwig Leo an der Scharfen Lanke ansehen.“ Oben ein Foto von der DLRG-Station, die in den 60ern entstanden ist: 10 Stockwerke, 50 Betten und eine faszinierende Geschichte. Und hier der Blick aus dem Innern der DLRG-Zentrale - kommt man ja sonst nicht so weit nach oben.

Ach, herrlich. Vor uns die Scharfe Lanke mit all ihren Booten. © André Görke

Los geht’s am 12. Mai, 12-18 Uhr. Die Bustour zu den Spandauer Orten kostet 45 Euro. Kontakt: mail@denk-mal-an-berlin.de.

