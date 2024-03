Berlins einziger Imkereifachhandel Alles für die Biene

Manchmal entstehen aus schlechten Erfahrungen die besten Ideen. So war das jedenfalls bei Gottlieb Rothermel. Dass der 33-jährige Marzahner inzwischen den einzigen Imkereifachhandel Berlins betreibt, ist im Nachhinein betrachtet „ein dummer Zufall“. Denn eigentlich wollte er sich mit Mitte 20 in solch einem Geschäft über die Imkerei beraten lassen. Doch das lief anders als erhofft.

„Mir wurde gesagt, dass es viele Möglichkeiten gibt und ich die eben selber ausprobieren müsste“, erinnert er sich. Irgendwie war das aber der Auslöser, beruflich völlig neu durchzustarten. Die Imkerei betrieb Rothermel damals schon hobbymäßig. Auf dem gepachteten Grundstück in Lichtenberg standen die ersten Bienenkisten. Gemeinsam mit seiner Frau und dem ältesten Sohn kümmerte er sich um Bienenvölker.

Vom Hobby zum Beruf

Als es dann während seines Ökonomiestudiums darum ging, Businesspläne aufzustellen, wuchs der Gedanke, sein Hobby zum Beruf zu machen. Der Rest ist schnell erzählt: 2021 eröffnete er einen Onlinehandel mit Imkereiutensilien und ein Jahr später seinen ersten eigenen Laden im Dorf Marzahn. Ein älteres Ehepaar, das dort mehr als 20 Jahre einen Paketshop und Zeitschriftenladen hatte, zog aus und vermietete an ihn. In den Räumen entstand ein kleines, aber feines Geschäft für Imker und solche, die es werden wollen. Und für Honigfans.

Der Duft des goldfarbenen Naturproduktes erfüllt den ganzen den Verkaufsraum. In den Regalen stehen selbst gefüllte Gläser, es gibt Säfte mit Honiggeschmack aus der Region, aber auch handgemachte Kerzen, Seifen und kleine Formen mit Wabenhonig. „Wer möchte, darf gerne probieren“, sagt Gottlieb Rothermel.

Auch einige Regale haben die Form dieser sechseckigen Hohlräume und sogar die Deckenlampe sieht aus wie eine riesige Bienenwabe. In den größeren Regalen stehen und liegen jede Menge Werkzeuge und Hilfsmittel für Imker: Smoker in mehreren Ausführungen, Stockmeißel mit Wabenheber und Honigschaber, aber auch Propolisgitter, Imkerschleier, Rähmchen aus unterschiedlichen Materialien und Größen sowie Bienenkisten.

Allein die Auswahl verdeutlicht die Vielfältigkeit der Imkerei. Und genau solche Details vermittelt und erklärt der Chef gemeinsam mit seiner Frau Sabine den Kunden. „Wir nehmen uns Zeit für eine ausführliche Erstberatung, führen Imkereiwerkzeuge vor und finden für jeden die individuelle Lösung“, sagt der Geschäftsmann. Aus Erfahrung weiß er, dass sich viele nicht trauen anzufangen. „Wir versuchen, ihnen die Angst zu nehmen und sie zu ermutigen loszulegen“, sagt der Vater von vier Kindern.

Imkereikurse für Kitas und Schulen geplant

Seine Kunden kommen vor allem aus den östlichen Bezirken und aus Berlins Mitte. Und alle eint das Stadtimkern. Gottlieb Rothermel mag die Gespräche mit den Leuten, die in sein Geschäft kommen. Er macht ihm Spaß, den Interessenten zu erläutern, dass das Imkern in der City deutlich vielfältiger ist als auf dem Land. „Die Bienen produzieren hier mehr Honig, denn sie sammeln mehr Nektar und Pollen.“ Denn die Biodiversität in der Stadt sei höher – aufgrund der Parks und begrünten Innenhöfe.

In diesen Tagen beginne die Imkersaison, sagt der Marzahner. Wenn das Thermometer mindestens elf Grad zeigt, fliegen die Bienen los. Im Geschäft merkt er das, weil wieder mehr Kunden kommen als im Winter. Die Rothermels wollen ihr Angebot noch erweitern. „Wir planen Imkereikurse für Kitas und Schulen, aber auch Kurse zur Herstellung von Cremes und Salben auf Honigbasis“, sagt Sabine Rothermel. Eine Bienenschaukiste samt Erklärungen haben sie bereits an der Marzahner Mühle aufgestellt.

Dass beide gerne Honig essen, versteht sich von selbst: Sie mag am liebsten den Akaziengeschmack, er die Lindennote für den Tee und aufs Brot den kräftigen Sommerhonig.

