Nach Auszug von „Florida Eis“ am Rathaus Wird das Berliner Geschäftshaus „Ellipse“ aufgestockt?

Wählen Sie Gelb, Grün, Rot wie Erdbeere oder Blau wie Schlumpfeis? Oder doch lieber C wie Chocolate? Na klar geht’s hier um Eis, was denken Sie denn so kurz vor der Wahl? Ende Januar wollte Olaf Höhn, Chef von „Florida Eis“, seine Mutterfiliale an der Klosterstraße in Berlin-Spandau wieder öffnen – zumindest war das der Plan. In der Klosterstraße hatte 1984 alles begonnen. Damals übernahm Höhn das Café Annelie und baute seine Eis-Imperium auf.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden