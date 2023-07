Berlins kostbares Wasser im Sommer Wann werden eigentlich Sportplätze gewässert?

Berliner Golfplätze und Wasserknappheit: Seit drei Wochen ist das nun schon Thema im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spanda, wo sich einer der drei Golfplätze der Stadt befindet. In dieser Woche hat die Debatte nun auch das Rathaus erreicht, Regen hin oder her. Und wie werden die anderen Sportflächen des Bezirks gewässert? Also bat der Spandau-Newsletter auch die Sportstadträtin im 250.000-Leute-Bezirk, Carola Brückner, SPD, um Infos, wie Spandau mit dem kostbaren Gut Wasser umgeht.