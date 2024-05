Berlins legendärer Schallplattenladen Das „Musicland“ wechselt die Besitzer - was haben sie vor?

Das Logo verschwindet, der Name bleibt. Und das ist schon mal das Wichtigste im „Musicland“, einem der bekanntesten Schallplattenläden in ganz Berlin. Denn in der Klosterstraße in Berlin-Spandau steht seit fast 50 Jahren ’ne echte Type hinter dem Tresen, ein Original, sein Name: Ralf Rachner, 73. Doch am Sonnabend war Schluss. Feierabend.

Ralf Rachner ist mit allen groß geworden, die in seinem Kiez wohnten: Bela B. von den Ärzten lümmelte in seinem Laden rum (die Eltern sollen bis heute um die Ecke wohnen). DJ Motte, der die Love-Parade erfand und in Staaken aufwuchs, stöberte zwischen den Schallplatten rum. Und mit Liedermacher Klaus Hoffmann – ach ja, sein alter Freund aus Kladow – sang er „We shall overcome“ in den Dünen von Sylt und trank mit ihm eine Flasche Lambrusco vor dem Casino in Westerland. „Tagsüber“, sagt Rachner, „auweia!“

Ralf Rachner ist 73 Jahre alt. „Ich hatte 25 Jahre keinen Urlaub“, sagte er beim Abschied dem Spandau-Newsletter. © André Görke

Aber jetzt schaltet Rachner („Ich hatte 25 Jahre keinen Urlaub“) einen Gang runter. 1977 wurde er in die Filiale draußen am West-Berliner Stadtrand versetzt: nach Spandau („Ich war der Jüngste“). 1992 dann übernahm er das Geschäft selbstständig und wurde für Generationen der Platten-Dealer Nr. 1. „Ich hab angefangen, da war Led Zeppelin noch ein Geheimtipp“, sagt Rachner und lächelt. Ein echtes Fachgeschäft halt.

Als die Ärzte neulich in der Zitadelle spielten und auf der After-Show-Party kein Bier für den alten Kumpel Ralf Rachner aufzutreiben war, rannte Bela B. persönlich los. „Der Dirk is’n guter Junge“, sagt Rachner. Dirk ist der bürgerliche Vorname von Bela B. © imago/Future Image/imago stock

Elektro, Punk, Metal, Gitarren hier, Gitarren da, Rachner hat alle Platten besorgt. Auch jene Raritäten, die unter Sammlern längst ein Vermögen wert sind und die heute hinter Glas im Wohnzimmer an der Wand hängen. Aber das Geschäft war hart und wurde härter. „Leicht haben sie’s mir nicht gemacht: Internetgeschäft, Busspur vor der Tür, Saturn ums Eck, Parkraumbewirtschaftung …“ Rachner kämpfte und blieb stabil.

1977 fing Ralf Rachner in Spandau an und übernahm 1992 den Laden.

Spandau bleibt er erhalten („Ich habe ja immer noch einen Kleingarten am Südpark“) und genießt die Zeit mit seiner Frau Miriam, die auch oft im Laden steht, meist mit einem Lächeln im Gesicht. Rachner wird auch im Geschäft vorbeischauen – mal gucken, was die Neuen so machen.

Sie geben hier den Ton an: Ralf Rachner und Frau Miriam. © André Görke

Am Sonnabend war Schluss nach fast 50 Jahren. Vor einem Jahr hatte mir Rachner von seinen Plänen erzählt, aber wir hatten Stillschweigen vereinbart. Rachner wollte kein großes Bohei.

Kein Nagelstudio, kein Imbiss, nicht der 1000. Späti – das war der Wunsch für den Laden in der Klosterstraße. Deshalb hat der Vermieter sogar eine milde Miete angeboten. „Danke“, lassen die Neuen im Spandau-Newsletter ausrichten.

Die Neuen übernehmen am 1. Juni 2024 das Geschäft. „Es war uns ein Bedürfnis, diesen Laden nicht sterben zu lassen“, sagte mir Tobias Lettow, einer der Neuen, die ebenfalls am Sonnabend vor Ort waren. „Wir sind vier Menschen, Uwe Abel, Christian Bohm, Philipp Pagel und ich und haben alle engere Beziehungen zu dem Laden oder zu Spandau und der näheren Umgebung, meistens Falkensee.“ Da haben sie gewohnt oder wohnen dort noch immer.

50.000 Autos, zig Buslinien. Die Klosterstraße ist eng und mittendrin „Musicland“. Das Logo ist rechts hinter der Ampel zu erkennen. © André Görke

Die Klosterstraße ist zwischen den Arcaden und „Florida Eis“ ein enger und lauter Schlauch. Im Sommer ist es die Hölle, weil dort kein Baum wächst, der etwas Schatten spendet. Im Winter ist es die Hölle, weil der eiskalte Wind durch die Häuserschluchten gepresst wird. Mittenmang: Musicland und das ulkige Logo. Was ist das eigentlich? „Ein Schallplatten gebärender Vogel“, hat mir Rachner mal erzählt.

Der Vogel geht auf Tiefflug, wird abgehängt und als Reminiszenz in den Laden gehängt oder ins Schaufenster gestellt. Das Problem ist nämlich: Das Logo ist so kleinteilig, dass man es digital als Marke auf dem Handy nicht gut darstellen kann.

Hängt seit einer Ewigkeit an der Fassade: das Logo von Musicland. © Andre Görke Tsp

„Der Name bleibt aber – na klar, den kennt jeder in der Berliner Plattenszene“, sagen die Neuen. Und was wird sonst neu? „Es wird keinen Kulturschock geben.“ Aber sie werden renovieren. Und sie haben viele Ideen.

Welche Ideen? Sie wollen zum Beispiel wieder eine Sitzecke hinstellen, so wie früher, als man mit Kopfhörer auf dem Ohr die Platten hören konnte. Jüngere Leute wollen sie erreichen, die 16- bis 30-Jährigen, deshalb denken sie zum Beispiel an japanischen K-Pop im Sortiment nach. Elektro wird wohl verschwinden („Davon haben wir keine Ahnung“), der Secondhand-Plattenhandel bleibt. Sie wollen Social-Media-Kanäle und einen digitalen Shop aufbauen, die Café-Ecke etablieren und mehr als ein Plattenladen sein.

Sie wollen lokale Bands supporten und zwischen den Schallplatten auftreten lassen („vielleicht mal mit einem unplugged-Konzert zur Plattenveröffentlichung“). Auch Lesungen sind denkbar (Musiker- und Fanbiografien ff.) oder kleine flankierende Kulturschwerpunkte, wenn eine Band drüben in der Zitadelle spielt. Aber das muss man ausprobieren, sagen sie.

Die Neuen zwischen all den Schallplatten. © André Görke

Die Fête de la Musique wird ein sichtbarer Auftakt sein: Am Freitag, 21. Juni, soll das Musikfest („Umsonst & Draußen“) auch vor dem Musicland stattfinden – es wäre eine Premiere für Spandau, Kultur für die Klosterstraße. Ob wohl Kulturstadträtin Carola Brückner, SPD, und Bürgermeister Frank Bewig, CDU, in dieser Institution auch mal Hallo sagen? Bewig ist Freund von Gitarrenmusik.

Sie alle sind Kumpels, Weggefährten, Musikliebhaber, altersmäßig ganz unterschiedlich; der eine arbeitet digital, der andere ist Sozialarbeiter, einer ist in der Medizinbranche beschäftigt – sie haben also nebenher ganz normale Berufe, deshalb ist der vierte im Bunde auch nicht auf dem Foto dabei – der musste arbeiten. Das finanzielle Risiko bleibt so für alle vier überschaubar, hoffen sie. Aber weil ja Zeit und Fleiß reinfließt, soll’s auch kein Minusgeschäft sein. Am Wochenende wollen sie länger offen haben.

Service Klosterstraße 12, 13581 Berlin-Spandau. Fünf Minuten zu Fuß südlich vom Bahnhof Spandau. Instagram: www.instagram.com/musicland.berlin. Facebook https://www.facebook.com/Musicland.Berlin

Vier Typen also für die Klosterstraße. Lettow zum Beispiel ist 34 Jahre alt, stammt aus der Neustadt und ist der Mann rechts auf dem Bild mit der Mütze. Christian Bohm, schwarzes Shirt, kommt ursprünglich aus Lichtenberg. Uwe Abel wiederum, weißes Shirt, hat überall mal in Spandau gelebt: „Saatwinkler Damm, Wilhelmstadt, Siemensstadt …“. Und Abel, 60 Jahre alt, erinnert sich auch prompt daran, dass er schon mit 15 auf der Couch im Plattenladen saß. „Ich habe Blondie und Nina Hagen gekauft.“ Himmel, 45 Jahre ist das her! „Bei ‚Hertie‘ Platten zu kaufen, das war uncool, also ging man zu Ralf ins Musicland. Er ist der letzte Überlebende einer Szene“, sagt Abel und klingt dabei ganz schön ehrfürchtig.

In der Ecke steht die Platte der „Beginner“. Klingt wie Neuanfang und ist ein ganz passender Abschlusssatz für diesen Text, oder?

