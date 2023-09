Berlins neue Nord-Süd-Verbindung Neue 70-Meter-Brücke wird am Kraftwerk geprüft

Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner, CDU, macht Ernst. Ihr Büro lässt jetzt prüfen, ob eine neue Brücke am Berliner Kraftwerk Reuter über die Spree gebaut werden kann. Die Idee ist alt, bekommt aber nach langer Döserei Tempo: Vor exakt einem Jahr hatte Ex-Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, SPD, die Brückenprüfung angekündigt, jetzt also der nächste Schritt fürs 70-Meter-Bauwerk über den Fluss. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner neuesten Ausgabe.