Berlins neuer Feuerwache Erst der Besen, dann das Blaulicht

Im Nordosten der Stadt eröffnet im Sommer die neue Berliner Feuerwache für 140 Feuerwehrleute und neun Rettungs- und Löschfahrzeuge: in der Pablo-Picasso-Straße 34. Jetzt gibt es News von der 19-Mio-Baustelle in Hohenschönhausen: Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung um Senator Christian Gaebler, SPD, sucht per Ausschreibung Firmen für die „Bauendreinigung“ („Grund- und Feinreinigung auf der Baustelle“). Da so was bekanntlich immer ganz zum Schluss kommt, deutet sich so auch der Einzugstermin der Feuerwehr an, über den jetzt der Tagesspiegel-Bezirksnewsletter berichtet hat.