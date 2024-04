Berlins neues Bürgeramt Ausweise und Behördenstempel gibt’s bald im „Staaken-Center“

Tief im Westen von Spandau - hier entsteht also Berlins neues Bürgeramt. Der Laden im Erdgeschoss ist saniert, der Weg fürs neue Bürgeramt im Staaken-Center somit frei. „Ich habe diese Woche alle Verträge schriftlich auf den Tisch bekommen“, erzählte jetzt Bürgerstadtrat Gregor Kempert, SPD, dem Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Spandau. „Ich habe den Auftrag rausgegeben für neue Möbel, für den Tresen, auch einen Tresor brauchen wir …“ Ist ja mehr zu tun als Malerei und Fensterputz.

„Wir mieten das Ladenlokal erst einmal fünf Jahre an. Es gibt zwei Optionen auf weitere fünf Mietjahre im Staaken-Center.“ Das Einkaufszentrum, Baujahr 1974, liegt im Zentrum der Großsiedlung Heerstraße Nord an der Obstallee.

14 Menschen werden dort arbeiten, sagte Stadtrat Kempert. „Sie werden gerade eingearbeitet, es sind nicht alles Neulinge, sondern auch erfahrene Kollegen – ganz gemischt, damit der Laden vom ersten Tag an läuft.“

Wann ist der 1. Tag? Wird noch final geklärt, so Bewig, der aktuelle Plan sieht so aus: „Der Juni wird nicht zu halten sein, wie wir anfangs erhofft haben“, sagte mir Kempert. „Jetzt peilen wir Juli, Anfang August an.“ In den Sommerferien ist der Druck etwas geringer.

2026/2027 soll nach dem Willen des Spandauer Rathauses auch ein Bürgeramt am neuen Siemens-Campus entstehen, wo in diesem Jahr die Bagger losrollen.

