Berlins neues Studentenheim 300 Apartments mit Blick auf Havel und Rathaus

Der gute, alte „Postbrunnen“ könnte in Berlin-Spandau in prominenter Lage aufgestellt werden. Das hatte letztens Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel verraten. Die aktuelle Idee: Das Kunstwerk, das 40 Jahre im Spandauer Zentrum stand, soll am neuen Studentenwohnheim aufgebaut werden, das mit 311 Wohnungen vis-à-vis vom Rathaus entsteht.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden